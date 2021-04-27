Минторг Казахстана поднял вопрос увеличения приема грузовых составов через китайскую границу

27 апреля 2021 года в рамках онлайн переговоров министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова с министром коммерции КНР Ван Вэньтао рассмотрен вопрос об углублении торгового и инвестиционного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В связи карантинными мерами в КНР наблюдается проблема длительного простоя вагонов на границе двух стран.

Бахыт Султанов поднял вопрос по оказанию содействия Китая для решения вопроса по увеличению приема грузовых составов через погранпереход Алашанькоу- Достык до 18-20 поездов в сутки, через погранпереход Хоргос - Алтынколь - до 8-10 поездов в сутки и увеличения приема порожних прицепов на пункте пропуска «Нур жолы» до 20 единиц в сутки.

Кроме того, министр отметил, что через функционирующие пункты пропуска ежедневно в китайскую сторону перемещаются в среднем не более 40-50 единиц автотранспортных средств (прицепов). Данное количество не обеспечивает насыщения китайскими товарами рынки Евразийского экономического союза и европейских стран. Также он выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска.

Отмечается, что с конца 2020 года Министерство торговли интеграции РК является рабочим органом казахстанской части МЦПС «Хоргос», в том числе ответственно за реализацию механизма координации деятельности Казахстанско-Китайского международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

В настоящее время Казахстан пересматривает подходы дальнейшей деятельности МЦПС с упором на развитие мощностей переработки, промышленной кооперации и глобальной цепочки поставок.

«Мы приглашаем китайских инвесторов активно инвестировать в совместные проекты на нашей территории МЦПС, что облегчит доступ для китайского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза», - сообщил Бахыт Султанов.

«В период действия МЦПС «Хоргос» у предпринимателей большую озабоченность вызывал вопрос запрета вывоза продуктов питания (вино, мясо, колбасные и молочные изделия и тд.), приобретаемых для личного потребления через таможенный пост китайской части МЦПС «Хоргос», - заключил Бахыт Султанов.

По его мнению, открытие на казахстанской части МЦПС «Хоргос» совместной аккредитованной лаборатории по сертификации товаров повысит эффективность предпринимательской деятельности и взаимной приграничной торговли.