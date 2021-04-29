2 883 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 316 965 заболевших, 3 621 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 850 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 271 289.
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