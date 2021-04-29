2 883 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 316 965 заболевших, 3 621 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 850 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 271 289.