Новые горизонты казахстанско-французского сотрудничества обсудили парламентарии

Заместитель председателя Мажилиса Балаим Кесебаева в онлайн-формате провела встречу с вице-президентом Национальной Ассамблеи Франции Летицией Сен-Поль в понедельник, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В ходе мероприятия, в котором помимо парламентариев приняли участие послы двух стран Жан Галиев и Дидье Канесс, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Францией.

Балаим Кесебаева подробно информировала французских коллег о проводимых Президентом Казахстана реформах, которые обеспечили демократизацию избирательного процесса, содействовали диалогу между обществом и правительством, расширили права и возможности женщин, религиозные свободы, устранили препятствия для мирных собраний.

«Третий пакет реформ, объявленный в январе 2021 года, направлен на повышение институционального развития политической системы Казахстана, а также на укрепление механизма защиты прав человека путем расширения гражданского участия, разработки парламентской политики и многопартийной системы», - отметила Балаим Кесебаева.

«Демократия – это не только цель, а процесс, требующий постоянного движения вперед. Казахстан ищет свой путь, опираясь на международный и европейский опыт», - сказала казахстанский депутат.

В свою очередь, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан подчеркнула поддержку Франции, оказываемую Казахстану в международных организациях, таких как ВТО, ОБСЕ и ООН, а также в рамках сотрудничества с ОЭСР и Европейски союзом. Глава комитета Мажилиса, выступавшая на французском языке, призвала французских коллег расширить межпарламентское сотрудничество по всем направлениям двустороннего взаимодействия, в том числе по темам сохранения климата, торговли, верховенства права и уголовного судопроизводства.

Со своей стороны, заместитель Национальной Ассамблеи Франции Летиция Сен-Поль высоко оценила процесс социально-экономических преобразований в Казахстане, осуществляемых руководством страны.

«Хотела бы поздравить и поблагодарить Вас за усилия в расширении роли женщин и молодежи. Мы не должны забывать, что 60 процентов в мире – это женщины», - сказала Летиция Сен-Поль, представляющая партию президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика!». «Надеюсь, что торгово-экономические связи (между Казахстаном и Францией – прим. ред.) начнут восстанавливаться. Что касается Национальной Ассамблеи, которую я представляю, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнула она.

«Вы сказали, что демократия – это процесс. Я поддерживаю вас в этом. Мы знаем, что вы активно работаете в области прав человека. Наша общая ответственность заключается в поддержке демократических процессов и продвижении их», - отметила Летиция Сен-Поль.

О необходимости углубления двусторонних отношений говорил также член Комиссии по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции Пьер Кабарэ, по совместительству - председатель группы дружбы с Казахстаном в нижней палате французского парламента.

«Наши отношения можно охарактеризовать как дружественные и доверительные. В этом мы во многом обязаны вам, поскольку Казахстан проводит реформы, которые осуществляются как в духе исторических ценностей, так и в перспективе развития прав человека», - сказал Пьер Кабарэ.

«Сегодня Франция является пятым инвестором в Казахстане, тем не менее мы бы хотели занять первую строчку. Мы движемся в этом направлении, поскольку Казахстан – крупнейшая страна в Центральной Азии и имеет ключевое значение для Франции», - сказал он.

По словам французского политика, наша страна в Центральной Азии является государством-лидером в гуманитарном и человеческом измерениях.

Казахстан, находясь в Азии, имеет много общего с европейскими странами. Поэтому многие европейские государства стремятся к дружбе с Казахстаном», - подчеркнул Пьер Кабарэ.

Стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились развивать сотрудничество в духе взаимного доверия и уважения. Парламентарии обеих стран выразили заинтересованность в проведении отдельных профильных встреч в ближайшее время.