1 068 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 404 064 заболевших, из них скончались 4 195.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 379 974.