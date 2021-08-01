Свыше 7,8 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 803 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 580 379 заболевших, из них скончались 5 866.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 478 277.
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