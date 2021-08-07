В Казахстане нарастили объемы производства чая и кофе

За январь–июнь 2021 года в стране произвели 9,3 тыс. тонн переработанных чая и кофе — на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики АСПиР РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В региональном разрезе наибольший объем производства пришелся на Алматы: 61,1%, или 5,7 тыс. тонн, минус 13,9% за год.

В лидирующую тройку регионов также вошли Шымкент (2,4 тыс. тонн) и Карагандинская область (649 тонн).

В целом в 2020 году производство чая и кофе в стране увеличилось на 16,9%, до 20,6 тыс. тонн.

Отечественные компании по итогам пяти месяцев перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на чай и кофе всего на 30,1%, против 29,1% годом ранее.

Импорт соответственно составил 69,9%. В страну завезли 18,4 тыс. тонн чая и кофе — на 6,9% больше, чем в январе–мае 2020 года.

В целом на внутреннем рынке реализовали 23,3 тыс. тонн чая и кофе — на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года в страну импортировали 14 тыс. тонн чая на 50,2 млн долл. США. Рост импорта в натуральном выражении составил 12,2%, в денежном — 13,3%.

Из стран СНГ завезли 1,5 тыс. тонн чая на сумму 8,8 млн долл. США. Здесь основной импорт пришелся на Россию — 1,4 тыс. тонн.

Из стран, не входящих в состав СНГ, завезли 12,6 тыс. тонн чая на сумму 41,4 млн долл. США. Основными поставщиками стали Кения (6,2 тыс. тонн) и Индия (4,7 тыс. тонн).