В Казахстане в июле приобрели более 2,4 тыс. золотых слитков

2410 мерных слитков общим весом 102,6 килограмма приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в июле 2021 года, сообщили в пресс-службе Набанка Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 60 378 золотых слитков общим весом 2,2 тон.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамма. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 30 процентов – 17 868 штук. Далее следуют 100-граммовые – 13 417 штук (22 процента) и 20-граммовые – 11 910 штук (20 процентов), 5-граммовые – 9 842 штуки (16 процентов), 50-граммовые – 7 341 штука (12 процентов). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский Банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.