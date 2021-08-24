Инвестиции в основной капитал промышленного сектора Казахстана составили почти $8 млрд

Инвестиции в основной капитал в промышленном секторе Казахстана за январь–июль текущего года составили 3,33 трлн тенге ($7.8 миллиарда) — на 8,3 процента меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает Trend со ссылкой на energyprom.kz.

Сообщается, что реальный спад физического объёма капвложений достиг 10,5 процента.

Наибольший объем инвестиций в отрасли традиционно приходится на сегмент горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 61 процент от всего портфеля, или 2,03 трлн тенге ($4.8 миллиарда). В то же время доля сектора за год резко сократилась: в аналогичном периоде 2020 года на добывающую сферу приходилось сразу 74,5 процента объема инвестиций.

Примечательно, что такой переток обусловлен не только сокращением вливаний в сферу добычи (в деньгах — минус 24,9 процента, в физическом объеме — минус 26,5 процента), но и резким ростом инвестиционной активности в сегменте переработки. Здесь капвложения за год выросли сразу на 88,4 процента в деньгах и на 82,9 процента в физическом объеме, до рекордных 836,7 млрд тенге ($19.7 миллиарда). Это уже 25,1 процента от инвестиционного портфеля промышленного сектора Казахстана, против всего 12,2 процента годом ранее.

В горнодобывающем секторе по традиции лидирует сфера нефтегазодобычи: 1,52 трлн тенге ($3.6 миллиарда), или 75 процентов портфеля добывающего сегмента. Впрочем, годом ранее показатель составлял 83,5 процента.

Доля добычи металлических руд, напротив, выросла — с 12,2 процента до 16,8 процента от общего объема капитальных инвестиций добывающей отрасли. Это уже 341,9 млрд тенге ($804 миллиона) — на 3,7 процента больше в денежном выражении, чем годом ранее.

В сегменте переработки наибольший объем инвестиций направлен в сферу химической промышленности — 37,7 процента портфеля, против всего 13,9 процента годом ранее. Это 315,6 млрд тенге ($742 миллиона) — более чем впятеро больше, чем годом ранее.

В число ключевых секторов-инвестмагнитов, как обычно, попали также металлургическая сфера (34,3 процента капвложений в сфере переработки), пищевая промышленность (8,4 процента) и производство стройматериалов и прочих неметаллических минеральных продуктов (6,1 процента).

Что касается прочих промышленных секторов, на сегмент электро- и теплоснабжения пришлось 293,6 млрд тенге / $690 миллионов (на 5 процента меньше, чем годом ранее, в деньгах и на 7 процента меньше в реальном выражении); на сферу водоснабжения, водоотведения, а также сбора и удаления отходов — 167,1 млрд тенге/ $393 миллиона (минус 2,3 процента в стоимостном и минус 4,6 процента в физическом объеме).