В Казахстане рассматривается возможность производства отечественных лекарственных средств против COVID-19

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых страны, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

На совещании были обсуждены задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны.

Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, проводимых АОО «Назарбаев Университет», АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», холдинг «Фитохимия», АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» и др.

По итогам заседания Совета Е. Тугжанов поручил:

создать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов;

разработать Комплексный план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ;

внести предложения по обеспечению целевого финансирования научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний;

проанализировать и внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности.