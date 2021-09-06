Недобор урожая в Казахстане может привести к росту цен на пшеницу – Зерновой союз

БАКУ /Trend/ - Существенный недобор урожая в Казахстане может привести к росту цен на пшеницу вкупе с общемировым трендом роста цен на зерновые.

Об этом в понедельник сказал Trend Евгений Карабанов – эксперт, официальный представитель Зернового союза Казахстана.

По словам Карабанова, повышение цен на пшеницу – это общемировой тренд, и Казахстан не является исключением, так как он не оторван от глобального рынка.

«Поэтому так же, как и везде, в Казахстане есть тренд к повышению цен на пшеницу. Текущая ситуация на рынке показывает, что цены уже выросли на 10-15 долларов относительно цен, объявленных Продовольственной корпорацией. В прошлом году пшеница стоила в районе 80 тысяч тенге (188 долларов) за тонну, в то время как сейчас пшеница стоит примерно 110 тысяч (258 долларов). Это означает рост примерно на 37 процентов», – сказал Карабанов.

Он отметил, что это приведет к неминуемому росту цены для стран-импортеров казахстанской пшеницы, что же касается внутреннего рынка, то благодаря форвардной закупке зерна Продкорпорацией цены можно будет регулировать.

«Продкорпорация закупила уже более 70 тысяч тонн, поэтому она, как регулятор, сможет за счет этого зерна регулировать рынок, поддерживать более или менее приемлемую цену. Цена, естественно, поднимется, но не в том размере, в котором она повысится для импортеров», – сказал Карабанов.

Эксперт также отметил, что Зерновой союз ожидает сокращения урожая пшеницы в этом сельхозгоду относительно прошлого. Основная причина, по его словам, это засушливые погодные условия.

«Вопрос в том, насколько урожай будет меньше прошлогоднего, но об этом говорить еще рано, так как убрано только 50 процентов площадей. И убраны именно первые посевы, которые наиболее пострадали. Однако Зерновой союз прогнозирует урожай в объеме 10,5-11 миллионов тонн пшеницы, что ниже уровня прошлого года – 13,7 миллиона тонн. То есть ожидаемое сокращение урожая составит 20 процентов», – сказал Карабанов.

(Редактор: Надир Насиров)