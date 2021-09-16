Компетентный орган по проверке качества бензина определили в Казахстане

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов определен компетентный орган по проверке качества бензина.

Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Ежегодно астанчане страдают от удушающего смога после отопительного сезона. Что конкретно в министерстве смогут предпринять, помимо газификации в столице?» - спросил журналист.

«Есть три основных источников загрязнения. Второй большой источник – ТЭЦ. Он работает на угле. На сегодня четыре котла переведены на газ. До конца года планируют довести количество котлов до 12. Более того, на территории города насчитывается порядка 160 котельных, с которыми акимат должен разобраться. Есть проблема с автотранспортом. Здесь тоже целый комплекс проблем: это и качество бензина. В связи с определенными функциональными изменениями, не было компетентного органа. На сегодня определен компетентный орган, который будет проверять качество бензина», - отметил глава Комитета экологического регулирования и контроля.

По его словам, в столице насчитывается более 50 % автомобилей со стандартом Евро-4, Евро-5.

«Есть необходимость увеличивать автомобиль, который соответствует этому стандарту. Соответственно, также нужно вести контроль за автомобилями и улучшением условий для техосмотра», - добавил Зулфухар Жолдасов