Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 874 920 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 808 300.
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