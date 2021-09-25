Свыше 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 874 920 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 808 300.