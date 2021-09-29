1 925 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 882 634 заболевших, из них скончались 11 142 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 857 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 818 521.