В Нур-Султане появятся новые платные парковки

БАКУ /Trend/ - В Нур-Султане в ближайшее время появятся новые платные парковки, сообщил руководитель ТОО "Парковочное пространство Астаны" Чингиз Досыбаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы планировали реализовать платные парковки в рамках договора ГЧП, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, проспект Республики, набережная и проспект Сарыарка", - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султан.

Руководитель ТОО сообщил, что в Алматинском районе города платные парковки появятся на проспекте Тауелсиздик и улицам Мунайтпасова, Жумабаева, Момышулы. "В Байконурском районе мы готовы обустроить территорию только в районе рынков - торговый дом "Артем", рынки "Шапагат" и "Асем". Территорию же на левом берегу мы рассматриваем c целью увеличения. Это улицы Сыганак, Сарайшык, Мангилик Ел, Туран. Данные территории будут иметь 5 тыс. новых парковочных мест. С учетом действующих 500 парковочных мест на бульваре Нуржол эта цифра достигнет 5 500", - заявил Чингиз Досыбаев.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)