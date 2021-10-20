Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 921 216 заболевших, из них скончались 11 815 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 864 258.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО)
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение