Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 683 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 921 216 заболевших, из них скончались 11 815 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 864 258.