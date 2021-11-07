Взрыв произошел в Актау

Взрыв произошел в казахстанском Актау. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В 22:25 в УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация от старшего диспетчера «101» о том, что по адресу: г. Актау, микрорайон 29«а» при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.

Выезжали 5 единиц техники и 17 сотрудников ДЧС, 3 работника и 1 единица техники ГУ «ЦМК».