Свыше 1,1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 125 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 961 734 заболевших, из них скончались 12 517 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 922 753.