В Казахстане свыше 1,2 тыс. человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 931 796.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 968 340 заболевших, из них скончались 12 635 человека.
На 25 ноября в Казахстане первую дозу вакцины против коронавируса получили 8 690 377, вторую - 8 024 665 человек.
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