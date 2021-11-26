В Казахстане свыше 1,2 тыс. человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, общее число выздоровевших в стране составило 931 796.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране выявлено 968 340 заболевших, из них скончались 12 635 человека.

На 25 ноября в Казахстане первую дозу вакцины против коронавируса получили 8 690 377, вторую - 8 024 665 человек.