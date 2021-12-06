В Казахстане прошел международный форум, посвященный эволюции партийно-политической системы страны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Астане прошел двухдневный международный форум "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованный Институтом общественной политики партии "Nur Otan".

Более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, приняли участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспектив традиционных и альтернативных идеологий.

Приветствуя участников форума, Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек подчеркнул, что встреча проходит накануне 30-летия Независимости Казахстана.

"За это время наша страна прошла огромный путь, равный столетиям. Преодолев тяжелые испытания, наш народ реализовал свою многовековую мечту о Независимости. Обдуманные, но очень решительные реформы Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева позволили за короткое время объединить народ, дать надежду и уверенность в будущем, построить успешное миролюбивое государство с устойчивой экономикой", - сказал Бауыржан Байбек.

Среди главных достижений 30-летнего развития Казахстана были отмечены мир и согласие, отказ от ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского полигона, строительство новой столицы и развитие древнего Туркестана, добрососедские отношения со всеми государствами и делимитация 15 тысяч километров государственных границ, кардинальные реформы по рыночной трансформации экономики и создание Национального фонда, масштабные инвестиции в социальную и транспортную инфраструктуру, увеличение численности населения, а также многое другое.

Как было отмечено во многих выступлениях, большинство достигнутых успехов стало возможным благодаря дееспособным государственным общественно-политическим институтам, развитому человеческому капиталу, улучшению жизни казахстанцев, а также выстроенной за годы Независимости многопартийной системе с доминирующей политической силой – партией "Nur Otan".