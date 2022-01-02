Столица Казахстана находится в «желтой» зоне по коронавирусу

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 января. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.