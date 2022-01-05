Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Казинформ", говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

"Принять отставку Правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

"Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в сообщении Акорды.

Также Токаев освободил от должности государственного секретаря Крымбека Кушербаева и назначил на этот пост своего бывшего помощника Ерлана Карина.

Кроме этого Президент Казахстана назначил бывшего заместителя своей администрации Мурата Нуртлеу первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности республики.