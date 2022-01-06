В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финорганизаций
БАКУ /Trend/ - В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финансовых организаций.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующее поручение правительству дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Так, Национальному банку и Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРФР) был поручено обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сотни европейских фашистов отправлялись в Армению, чтобы присоединиться к марионеточным силам во время второй Карабахской войны - New Eastern Europe
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников» (ФОТО)
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр