В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финорганизаций

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обеспечат восстановление работы банков и финансовых организаций.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующее поручение правительству дал президент Касым-Жомарт Токаев.

Так, Национальному банку и Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРФР) был поручено обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.