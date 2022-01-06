В Казахстане возобновился доступ к интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана несколько часов, в четверг снова возобновлен. При этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в сеть в городе оказался заблокирован примерно в 04:00 по местному времени, но сотовая связь функционировала относительно стабильно.

В среду проводной интернет также отсутствовал в Нур-Султане с 17:00 в течение порядка шести часов. С 23:00 до 07:00 в столице действовал комендантский час.