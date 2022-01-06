БАКУ /Trend/ - В Казахстане временно прекращают деятельность все финансовые организации, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Национального банка Казахстана.

Отмечается, что решение принято в соответствии с указами главы государства в целях обеспечения безопасности населения и введенным чрезвычайным положением во всех регионах Казахстана.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья, жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня, Казахстанской фондовой биржи, Центрального депозитария ценных бумаг 6 января 2022 года", - говорится в сообщении.