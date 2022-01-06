Власти Казахстана заподозрили крупнейших продавцов сжиженного газа в ценовом сговоре

Власти Казахстана усмотрели признаки ценового сговора в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа в стране - компаний "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл". Об этом в четверг сообщил телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", - сообщили в эфире. По данным телеканала, если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.

"Это такие компании, как акционерное общество "Казмунайгаз", акционерное общество "Казгермунай", компания "СНПС-Актобемунайгаз", компания "Казахойл". Данное повышение было <...> в течение 2021 года. Если первоначально эта цена была в районе 67 тыс. тенге за тонну, то к концу года <...> больше 100 тыс. за тонну", - заявил представитель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана в эфире телеканала. Он добавил, что в течение 20 дней агентство представит предварительные данные по этому делу президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее правительство Казахстана ввело сроком на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов в свете акций протеста, начавшихся после резкого подорожания топлива.