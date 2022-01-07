Все акиматы Казахстана освобождены и взяты под усиленную охрану – МВД
В МВД Казахстана сообщили актуальную информацию по ситуации в стране, передает пресс-служба министерства, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«По республике реализуется мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. 26 вооруженных преступников ликвидированы и 18 ранены», - говорится в сообщении МВД РК.
В министерстве также сообщили информацию по Алматы.
«Силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц», - проинформировали в МВД РК.
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