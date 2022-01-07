Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях в Казахстане

Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Даурен Абаев прокомментировал информацию касательно ОДКБ и отметил, что солдаты организации не участвуют в боевых действиях.

«Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования», - сообщил Даурен Абаев.

Также, по словам Даурена Абаева, боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Министерства обороны.

«Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции. В результате операции все административные здания города очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы и задержаны. Их личности устанавливаются. Прорабатываются версии их принадлежности к экстремистской организации», - заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента.