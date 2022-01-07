Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - сказал он в пятницу в обращении к народу страны.
Также президент заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами", - сказал Токаев.
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