Митинг окончательно завершен в Актау
БАКУ/Trend/ - Участники митингов в Актау разобрали ограждения, юрты и палатки. На площади Ынтымак в Актау протестующие разошлись. Центральная улица перед акиматом открыта для проезда автотранспорта, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.
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