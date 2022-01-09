Нацбанк Казахстана распорядился приостановить работу обменных пунктов

Национальный банк Казахстана сообщил, что работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций <...> временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - говорится в публикации на сайте банка.

По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов, извещает Нацбанк.