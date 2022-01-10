Все аэропорты Казахстана, кроме Алматы и Талдыкоргана, работают в штатном режиме - КГА

БАКУ /Trend/ - Все аэропорты Казахстана, кроме Алматы и Талдыкоргана, работают в штатном режиме, передает в понедельник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Отмечается, что аэропорты этих двух городов возобновят работу после нормализации ситуации в стране.

Отметим, что второго января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.