В Казахстане за нарушение режима ЧП привлечено более 1,5 тысячи лиц

БАКУ /Trend/ - В целом по Казахстану за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц.

Как передает в понедельник Trend, об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, проведенного президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков «Барлық» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек. У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тысячи лиц.