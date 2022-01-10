На Алматы из трех направлений ринулись вооруженные боевики – Президент РК

Казахстан 10 января 2022 12:02 (UTC+04:00)
На Алматы из трех направлений ринулись вооруженные боевики – Президент РК

На Алматы из трех напрвлений ринулись воруженные боевики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что по началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города.

«А потом началось то, что войдет, наверное, в историю как Алматинская трагедия», - добавил Касым-Жомрт Токаев.

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