Президент Казахстана и председатель ЕС обсудили ситуацию в стране
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию в стране с председателем Европейского союза Шарлем Мишелем, передает в понедельник Trend со ссылкой на Twitter Токаева.
Отметим, что второго января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.
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