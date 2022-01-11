Президент Казахстана выдвинул кандидатуру на должность премьер-министра
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана выдвинул кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.
После роспуска правительства страны пятого января 2022 года, Смаилов занимал пост временно испольняющего обязанности премьер-министра страны. Ранее он также служил на таких должностях как министр финансов страны и первый заместитель премьер-министра.
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