Президент Казахстана объявил мораторий на увеличение зарплаты некоторых чиновников

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 5-летний мораторий на увеличение зарплаты членов правительства, депутатов, акимов, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Сообщается, что в ходе заседания парламента страны, Токаев раскритиковал работу ряда госорганов, назвав ее провальной.

Так, по его словам, Банк развития Казахстана практически стал личным, представляя интересы отдельных финансово-промышленных и строительных групп.

«Все имена мы знаем. Правительству предстоит перестроить работу банка», - сказал президент.

Что касается работы фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", то Токаев заявил, что сотрудники фонда получают огромные зарплаты, привлекаются зарубежные топ-менеджеры.

"Предстоит выяснить, чем занимается совет директоров. Будут проверен процесс госзакупок, поступает много жалоб. Фонд «Самрук-Казына» должен заняться реформированием квазигоссектора", - сказал Токаев.