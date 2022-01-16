В ходе беспорядков в Алматы похитили свыше 1,3 тыс. единиц оружия

Участники беспорядков в Алма-Ате при захвате оружейных магазинов похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

"Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия", - сказал он.