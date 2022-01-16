В ходе беспорядков в Алматы похитили свыше 1,3 тыс. единиц оружия
Участники беспорядков в Алма-Ате при захвате оружейных магазинов похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.
"Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия", - сказал он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева оказались в Париже XIX века, или Как разрушились мечты о счастье (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в 20 раз больше установленной мощности электростанций – замминистра