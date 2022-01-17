Число задержанных в Алматы участников незаконных акций возросло до 2,6 тыс.

Правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2 601 человека за участие в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. 15 января сообщалось о 2 402 задержанных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего с начала антитеррористической операции задержан 2 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов", - сообщила в понедельник пресс-служба комендатуры города Алматы.