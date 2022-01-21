Нужна жесткая политика по демонополизации экономики Казахстана – Токаев

Нужна жесткая политика по демонополизации экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

"Предстоит провести анализ искусственно созданных частных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните раньше был такой термин "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства – ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю Правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что все ниши должны быть открыты для конкуренции.

"Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их изменению. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынке. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по демонополизации экономики", - добавил Касым-Жомарт Токаев.