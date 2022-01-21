Карантинные меры усилили в Нур-Султане

Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султан следует строго соблюдать требования: - для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Кроме того, постановлением предписывается госорганам и субъектам предпринимательства города Нур-Султана продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства: 1) фитнес-клубы, включая йога-центры; 2) спа-центры; 3) бани, сауны, бассейны; 4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; 5) боулинг клубы; 6) кинотеатры; 7) театры и филармонии; 8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов; 9) объекты общественного питания по типу столовых; 10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; 11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; 12) бильярдные клубы; 13) концертные залы; 14) добровольные участники; 15) караоке; 16) выставки; 17) океанариум; 18) марафоны; 19) спортивные мероприятия со зрителями; 20) аэропорты; 21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; 22) детские развлекательные центры (крытые); 23) цирки; 24) отели, гостиницы; 25) центры обслуживания населения; 26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы; 27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные); 28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.; 29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала)); 30) букмекерские конторы; 31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг; 32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей)); 33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры; 34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся); 35) религиозные объекты; 36) игровые клубы (казино); 37) ночные клубы; 38) банки, отделения АО «Казпочта».

Вместе с тем, управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана рекомендуется активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.