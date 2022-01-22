В Казахстане продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия - МВД

БАКУ /Trend/ - В Казахстане продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом на совещании с руководителями отдельных государственных органов сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Тургумбаев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе проведения оперативно - профилактического мероприятия «Правопорядок» во всех регионах страны.

Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия, отметил министр.

По данным МВД, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД.

По словам министра, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев также сообщил о мерах по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.