Через какое-то время мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan - Токаев

БАКУ /Trend/ - Через какое-то время мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе внеочередного XXI Съезда партии «Nur Otan», заявил президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев.

Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию «Nur Otan».

«При этом как Глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование Президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan», - сказал Токаев.