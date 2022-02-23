В MEDEF назвали приоритеты сотрудничества с Туркменистаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Вопросы градостроительства, инфраструктуры и коммунального хозяйства остаются очень важными в повестке сотрудничества MEDEF с Туркменистаном и Казахстаном, сказал Trend главный операционный директор Движения предприятий Франции (MEDEF) Богдан Гаденн-Фирчак.

По его словам, связи MEDEF с Туркменистаном и Казахстаном – это многолетняя история сотрудничества.

"Пандемия, несомненно, повлияла на отношения организации с этими странами, как в 2021, так и в 2020 годах. Однако проекты MEDEF в этих странах не были прекращены. Наши встречи продолжались в цифровом формате в очень стабильном темпе. Например, мы провели пять заседаний с акимами и муниципальными командами крупных городов Казахстана, которые играют огромную роль в экономическом развитии страны. Некоторые наши компании реализовали инвестиции, например, это проект Vicat в Жамбылской области Казахстана", - сказал он.

Во-вторых, как отметил Гаденн-Фирчак, MEDEF осуществила две бизнес-миссии, одну - в Ташкент (Узбекистан), а другую - в Нур-Султан (Казахстан) в мае 2021 года в рамках работы совместных межправительственных комиссий.

"В этих миссиях приняли участие около тридцати бизнес-делегатов, которые смогли продвинуться по некоторым своим проектам, в частности, в Узбекистане. Наконец, мы осуществили новый старт в нашем подходе к сельскохозяйственному и агропродовольственному секторам благодаря созданию специального бизнес-кластера в рамках MEDEF International", — сказал он.

Комментируя будущее сотрудничества MEDEF и стран Центральной Азии, Богдан Гаденн-Фирчак отметил, что пандемия, безусловно, повлияет на темпы и масштабы организации двусторонних встреч, независимо от того, будут ли они организованы во Франции или в странах Центральной Азии.

"Очень важными в нашей повестке остаются вопросы градостроительства, инфраструктуры и коммунального хозяйства, а также темы энергетического перехода, сельского хозяйства и цифровых технологий. 2022 год будет годом восстановления для этих экономик", — добавил он.