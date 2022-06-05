Явка на референдум в Казахстане составила 65,04%

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 65,04% от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области - 69,07 % по Актюбинской области - 55,90 % по Алматинской области - 68,10 % по Атырауской области - 62,45 % по Западно-Казахстанской области - 65,49 % по Жамбылской области - 68,10 % по Карагандинской области - 73,31 % по Костанайской области - 71,07 % по Кызылординской области - 75,02 % по Мангистауской области - 59,14 % по Павлодарской области - 72,88 % по Северо-Казахстанской области - 73,12 % по Туркестанский области - 78,24 % по Восточно-Казахстанской области - 72,76 % по г. Нур-Султан - 53,87 % по г. Алматы - 29,82 % по г. Шымкент - 69,55 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.00 часов.