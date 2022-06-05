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Явка на референдум в Казахстане составила 65,04%

Казахстан Материалы 5 июня 2022 16:24
Явка на референдум в Казахстане составила 65,04%

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 65,04% от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области

-

69,07

%

по Актюбинской области

-

55,90

%

по Алматинской области

-

68,10

%

по Атырауской области

-

62,45

%

по Западно-Казахстанской области

-

65,49

%

по Жамбылской области

-

68,10

%

по Карагандинской области

-

73,31

%

по Костанайской области

-

71,07

%

по Кызылординской области

-

75,02

%

по Мангистауской области

-

59,14

%

по Павлодарской области

-

72,88

%

по Северо-Казахстанской области

-

73,12

%

по Туркестанский области

-

78,24

%

по Восточно-Казахстанской области

-

72,76

%

по г. Нур-Султан

-

53,87

%

по г. Алматы

-

29,82

%

по г. Шымкент

-

69,55

%

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.00 часов.

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