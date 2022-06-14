Казахстан готов поддержать Узбекистан при вступлении в ВТО

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов поддержать Узбекистан при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), передает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи Вице-Министра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушуковой с Заместителем Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Бадриддином Абидовым на полях 12-й Министерской конференции ВТО.

В ходе встречи представители сторон обсудили основные вопросы вступления Узбекистана в ВТО и двустороннего сотрудничества.

«Узбекистан является дружественным соседом, с которым у нас тесные торговые, экономические и культурные связи. Мы поддерживаем стремление Ташкента стать членом Всемирной торговой организации», отметила Кушукова.

По словам Вице-Министра, узбекские коллеги очень заинтересованы в изучении казахстанского опыта вступления в ВТО. В этих целях в ближайшее время будут организованы двусторонние консультации.

«В рамках таких консультаций в соответствии с установленной в рамках ВТО процедурой, в том числе будут решаться имеющиеся вопросы двусторонней торговли», - сообщила Кушукова.

Следует отметить, что Узбекистан начал переговорный процесс в 1994 году. После продолжительной паузы Главой Узбекистана в 2017 году принято решение о возобновлении переговоров по вступлению страны в ВТО.