Названо число вакцинированных от COVID-19 в Казахстане

На 25 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 522 541 человек, вторым компонентом привиты 9 304 087 казахстанцев, говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Первым компонентом в акцины Pfizer провакцинированы 1 219 269, вторы м компонентом – 1 135 889 человек.

Из них первым компонентом привиты 866 266 подростков, 41 111 беременных женщин, 144 751 кормящая женщина.

Вторым компонентом - 835 147 подростков, 38 003 беременные женщины, 136 918 кормящих женщин.