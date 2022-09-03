В Казахстане участники СЭЗ смогут выкупать земельные участки

БАКУ /Trend/ - В Казахстане внедряется возможность выкупа участниками свободных экономических зон (СЭЗ) земельного участка.

Как передает в субботу Trend, об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев.

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ в министерстве индустрии и инфраструктурного развития предлагают внедрить следующие новые меры:

- внедрение дифференцированного подхода предоставления льгот. Предоставление льгот участникам СЭЗ будет производиться дифференцированно в зависимости от вложенных инвестиций по принципу «больше инвестиций – больше льгот»;

- внедрение комбинированного режима. Для проектов по приоритетным видам деятельности СЭЗ будут предоставляться льготы в режиме СЭЗ, а остальным, кто планирует реализовать проекты вне приоритетов – только земля с инфраструктурой, как в индустриальных зонах, без освобождения от таможенных и налоговых льгот;

- возможность выкупа земельного участка.

В настоящее время внедряется возможность выкупа земельного участка участниками СЭЗ после добросовестного исполнения всех инвестиционных обязательств, а именно ввода в эксплуатацию производства и его выхода на определенную проектную мощность.