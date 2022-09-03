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Правительство Казахстана выделит средства для ликвидации последствий ЧС в Костанайской области

Казахстан Материалы 3 сентября 2022 23:27 (UTC +04:00)
Правительство Казахстана выделит средства для ликвидации последствий ЧС в Костанайской области

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров, сообщает пресс-службу президента Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и помощник Президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают Главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

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