БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.

Договоренность была достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина с первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, передает Trend в субботу со ссылкой на правительство Казахстана.

Жумангарин отметил, что Кыргызская Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе.

«По данным казахстанской статистики, товарооборот между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан за январь-июнь 2022 года составил $495,7 млн, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в т.ч. экспорт – $303,3 млн, импорт – $192,3 млн», — сказал Серик Жумангарин.

Стороны в целях увеличения взаимной торговли договорились осуществлять поставки ранней плодоовощной продукции из Кыргызстана в Республику Казахстан в рамках подписанного в ходе заседания меморандума «О взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики о намерениях организации поставок плодоовощной продукции».

Также в рамках подписанного меморандума «О сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики и коммерции КР» стороны договорились упростить торговые процедуры, снизить издержки ведения бизнеса и намерены развивать сотрудничество во взаимном обмене электронными документами.