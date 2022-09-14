О каком-то нарушении границы между Азербайджаном и Арменией говорить тяжело из-за отсутствия демаркации – МИД Казахстана

БАКУ/Trend/ - Граница между Азербайджаном и Арменией не демаркирована, в связи с чем о каком-то нарушении границы говорить тяжело.

Как сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал журналистам в среду заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Как считает Тлеуберди, первоочередная задача заключается в возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

"Мы готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией демаркация займет у нас еще, наверное, 2-3 года", - отметил он.